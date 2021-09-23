Эрдоган объявил об успешном завершении сделки по С-400 с Россией

Сделка с Россией по покупке С-400 завершена и не будет пересмотрена. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он добавил, что Анкара не может согласиться с постоянным давлением США по этой проблеме, пишет газета Hurriyet.

Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет, — цитирует его издание.

Первый комплект С-400 Турция получила от России в 2019 году. Тогда это вызвало негативную реакцию США. Вашингтон угрожал ввести санкции в отношении Анкары, а также отменить сделку по истребителям F-35. Турецкая сторона в ответ на это твёрдо заявила, что не собирается отказываться от российских ЗРК.

Эрдоган гарантировал покупку Турцией второго полка зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. По его словам, Турция и Россия предпринимают много шагов, будь это С-400 или другие темы в сфере оборонной промышленности. Он добавил, что в последнем телефонном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным уже обсуждал эту тему. Ещё раз она будет затронута в ходе визита Эрдогана в Москву. При этом президент Турции не уточнил, когда он может состояться.