Эпидемия коронавируса подкорректирует российскую оборонку

https://static.news.ru/photo/443881fa-79b0-11ea-92fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ростех совместно с Минобороны и другими государственными заказчиками могут скорректирровать реализацию гособоронзаказа. Об этом в обращении к сотрудникам заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

При этом, отметил он, это по-прежнему одна из важнейших задач. По его словам, сейчас структура сфокусирована на возможности увеличения авансовых платежей по контрактам.

К сожалению, этот вирус не миновал и нас. На предприятиях Ростеха также зафиксированы единичные случаи заболевания коронавирусом. Безусловно, все необходимые карантинные меры в этой связи были приняты, — цитирует Чемезова ТАСС.

Он подчеркнул, что корпорация производит продукцию, которая необходима для обеспечения обороноспособности страны и поддержания экономики в целом, а также выпускает оборудование для борьбы с пандемией. В связи с этим он призвал сотрудников соблюдать карантинные меры и беречь здоровье.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Ростехе сообщили, что большинство оборонных предприятий в апреле возвращается к работе. В частности, речь идёт об авиационном и радиоэлектронном кластерах, кластере вооружений, а также о ряде организаций прямого управления.