https://static.news.ru/photo/397e1c80-e30f-11e9-be8b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON

Главнокомандующий Сухопутных войск России генерал Олег Салюков рассказал, что прорабатывается возможность использования электромобилей для бесшумного передвижения.

Прорабатывается вопрос использования в образцах вооружения гибридных силовых установок с электрическими трансмиссиями с использованием накопителей энергии высокой ёмкости, — цитирует генерала армии « Красная звезда ».

Салюков пояснил, что движение на электротяге позволит бесшумно прибывать на огневые позиции.

Как писал News.ru ранее, российская армия начала получать модернизированные танки Т-90М. Об этом рассказал главком Сухопутных войск России Олег Салюков. Боевые машины поступают в соответствии с государственным контрактом о капитальном ремонте танка Т-90А с модернизацией и с приведением к виду Т-90М. Соглашение об этом в июне 2019 года подписали Минобороны и «Уралвагонзавод».