В США российские вертолёты признали самыми опасными в мире

Военные эксперты США составили рейтинг из пяти самых опасных вертолётов в мире. Три из них — российские Ка-52, Ми-28HM и Ми-24, сообщает издание Military Watch.

Список возглавил Ка-52 «Аллигатор». Специалисты отметили его компактность и бесшумность и особенно выделили вооружение. В частности, способность нести нетипичные для таких боевых машин ракеты, которые способны пробивать броню толщиной в 1000 миллиметров.

На второе место эксперты поставили Ми-28HM «Ночной охотник». По их словам, вертолёт обладает значительной огневой мощью, поскольку способен нести до полутора десятка противотанковых ракет и ещё 80 неуправляемых ракет. Специалисты также указали, что по этому показателю, а также лётным характеристикам и простоте обслуживания российский вертолёт превосходит американский Apache.

Вертолёт Ми-24 авторы рейтинга поставили на четвёртую строчку. В качестве преимуществ этой боевой машины они выделили способность летать и маневрировать на очень малых высотах, а также улучшенные системы навигации, наведения, радар AESA и автопилот.

На третьем и пятом местах рейтинга расположились американский вертолёт AH-64 Apache и китайский Z-10M соответственно.

Ранее сообщалось, что Ка-52М «Аллигатор» высоко оценили жители Японии. Они назвали российский вертолёт «просто красавцем» и особенно отметили соосную систему винтов. При этом посетовали, что в Стране восходящего солнца подобные боевые машины строить не могут.