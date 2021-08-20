Эксперт сравнил новейшие российские беспилотники с западными аналогами

Военный обозреватель Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru сравнил российские и западные беспилотники, предположив, что российская техника выигрывает в соотношении цена-качество. По его мнению, западные аналоги будут стоить дороже.

Сложно сравнивать одно с другим, потому что в действии мы не видели ни одно, ни другое. Но здесь нужно говорить о том, что важен сам факт появления подобной техники, — отметил эксперт.

В пример Литовкин привёл ситуацию в Карабахе, где в конце сентября прошлого года возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения.

Конфликт в Нагорном Карабахе показал неэффективность проведения интенсивных боевых действии, когда можно одним боеприпасом поражать значительно более дорогую технику, чем он сам. Если говорить о крупных военных конфликтах, то пока прогнозировать, как эта техника будет себя показывать, очень сложно, — сказал Литовкин.

Также военный обозреватель высказался об украинском прототипе барражирующего боеприпаса «Охотник», который был ранее представлен в Киеве.

Можно предположить, что российская техника всегда выигрывает по соотношению цена-качество. Наш боеприпас будет однозначно дешевле западных. Если говорить про украинский, то здесь нужно какую-то конкретную статистику иметь, чтобы сравнивать, — добавил он.

В то же время эксперт заявил: значительных различий между российскими новейшими беспилотниками и западными аналогами нет. Вся техника ориентирована на один и тот же конечный итог.

В принципе, как бы никто ничего сверхъестественного не изобретает. Проблема заключалась в том, что таких боеприпасов не было раньше, сегодня они появились. В принципе, они все одного поля ягоды. У одних может быть какая-то функция есть, у других нету, но по большому счёту это одно и то же, — заключил Литовкин.

Ранее сообщалось, что дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы) «Куб» находятся на этапе государственных испытаний и готовы к поставке в Вооружённые силы России. Производитель — компания ZALA-AERO, которая входит в концерн «Калашников» (госкорпорации «Ростех»).