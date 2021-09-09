Военный эксперт заявил о превосходстве России над США в области гиперзвука

Военный эксперт и обозреватель Александр Артамонов рассказал изданию «Украина.ру» о превосходстве России над США в области военной техники и вооружения. По его словам, Москва владеет гиперзвуковым оружием, которым Вашингтон не будет обладать даже в перспективе. В России готовы к бою ракеты «Авангард», «Кинжал» и «Циклон», тогда как американцы могут похвастаться лишь «смешной тоненькой конструкцией» деревянного макета.

Сейчас в штате Юта произведено испытание двигателя второй ступени предполагаемой разработки прототипа гиперзвуковой ракеты, которая пока летает с непонятной скоростью. Но пока американцы могут показать только макет этой ракеты, — подчеркнул эксперт.

Артамонов добавил, что вокруг Москвы создаётся беспилотная зона, в которой «выжигаются напрочь электронные мозги во всех «Байрактарах», «Предаторах» и других беспилотниках».

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что ни у одной армии мира нет оружия для противодействия ракетам из состава авиационного комплекса «Кинжал».