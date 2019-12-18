https://static.news.ru/photo/d9280a2e-2271-11ea-9758-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

России удалось добиться успехов в модернизации оборонной отрасли, несмотря на санкции, заявил коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. По его словам, военная промышленность использует новые станки и приборы, что позволило повысить качество продукции.

Эксперт добавил, что оружейные технологии РФ, по сравнению с зарубежными аналогами, ушли далеко вперёд и по некоторым позициям не имеют конкурентов в мире, передаёт радио Sputnik.

Перспективу получили предприятия, связанные с ракетными войсками, войсками противовоздушной обороны. Сейчас активно модернизируется судостроение, — пояснил Леонков.

Он добавил, что военно-промышленный комплекс должен постоянно развиваться. Необходимо понимать, что Запад активно разрабатывает современные средства поражения, связанные с искусственным интеллектом. Кроме того, идёт милитаризация космического пространства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва готова продлить действие договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до конца 2019 года, если Вашингтон также проявит инициативу в этом вопросе.

С таким заявлением выступил в ходе большой ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. Глава государства подчеркнул, что российская сторона готова к продлению соглашения в любой момент — «хоть завтра».