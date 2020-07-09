Генерал-лейтенант рассказал о целях испытаний С-400 в Турции

https://static.news.ru/photo/72cf1fd4-c207-11ea-86d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Экс заместитель командующего войск ПВО Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Луза объяснил, зачем Турция проводит испытания российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф».

Ранее появилась информация о том, что на турецкой авиабазе Мюртед продолжаются испытания С-400. ЗРС проверяют на боеспособность против американских самолётов F-16 Fighting Falcon и F-4 Phantom II. По данным Fighter Jets World, тесты предполагают полёт истребителей на больших и малых высотах. Проверку зенитных ракетных систем планируется завершить в ноябре.

Во время испытания зенитных ракетных комплексов С-400 турецкие военные обнаруживали самолёты и проводили по ним так называемые электронные пуски. Это позволяет одновременно изучать особенности применения, оценивать эффективность, возможно, ещё одной целью было найти слабые места системы, — отметил эксперт.

По его словам, особенности C-400 «приходится постигать эмпирическим методом», поскольку технически это невозможно сделать, сообщает РИА Новости.

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку в Турцию российских комплексов С-400 «Триумф» — зенитных ракетных систем большой и средней дальности. Таким образом, Турция стала первой страной НАТО, купившей у РФ эти системы, что вызвало негативную реакцию всего Альянса, и в частности США.

Как писал NEWS.ru, экономическая составляющая в решении российского руководства продать Анкаре С-400 играла не главную роль. Ведущим мотивом выступало желание приблизить к себе Турцию, исключить в будущем возможность серьёзных геополитических конфликтов с ней, а заодно внести раскол в ряды НАТО и вызвать напряжённость в отношениях Анкары и Вашингтона, что и произошло.