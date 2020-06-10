Эксперт рассказал, какое перспективное оружие должен получить МиГ-35

https://static.news.ru/photo/31a096f4-ab06-11ea-bc03-fa163e074e61_660.jpg МиГ-35 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал, какое именно вооружение в перспективе должен получить истребитель МиГ-35. Это будет новое поколение высокоточного управляемого оружия класса «воздух — поверхность», в том числе и малокалиберные управляемые бомбы.

По его словам, к перспективному оружию можно отнести новые неуправляемые ракеты.

Опять же «Бронебойщик» появился. Единственное, что вряд ли будет развиваться в ближайшее время — это пушечное вооружение, но и здесь есть прогресс, связанный с боеприпасами, — отметил эксперт в комментарии РИА Новости.

МиГ с индексом «35» — один из самых современных и «навороченных» российских истребителей в плане бортового оборудования и систем. Благодаря использованию радара с активной фазированной решёткой «Жук-А», двигателя РД-33МК с отклоняемым вектором тяги и цифровой системой управления FADEC, а также набору вооружения из высокоточных авиабомб и крылатых ракет из четвёртого поколения авиационной техники он практически переместился в куда более актуальное пятое.

Ранее лётчик-испытатель корпорации «МиГ» Дмитрий Селиванов рассказал, что МиГ-35 получит экспертную систему, которая будет подсказывать лётчику во многих сложных ситуациях. В настоящее время у самолёта уже имеется речевой информатор с приятным женским голосом «Рита», писал NEWS.ru.