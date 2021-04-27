Американцев высмеяли за слова о «божественном» оружии России

https://static.news.ru/photo/dc7d733a-a768-11eb-beff-96000091f725_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Обвинения Пентагона в адрес России, что та применяла против американских солдат в Сирии «божественное» оружие направленной энергии, вызывающее грипп, звучат смешно и нелогично. Такое мнение высказал обозреватель «Царьграда» Александр Цыганов.

По мнению эксперта, такие заявления отражают логику самого Запада, где как раз никогда не стеснялись испытывать на людях как новые виды оружия, так и просто технологии тотального управления людьми. Цыганов привёл в пример колонизаторов в Бельгийском Конго, которые отрубали руки детям, чтобы их отцы лучше трудились на рудниках. Также он напомнил о современных биолабораториях возле границ России и Китая, рядом с которыми появляются странные очаги заболеваний.

Цыганов считает, что овладение секретами передачи направленной энергии только ради того, чтобы у солдата противника «сопли потекли», является нелогичным. К тому же выглядит странным применение такого секретного оружия в странах, где «отнюдь не всё контролируется Россией».

Наконец, почему грипп и ОРВИ? Это, на минуточку, заболевания, вызываемые вирусом. Никакая «направленная энергия» не может породить вирус. Не может она его и передать. В противном случае американцам остаётся только предполагать, что русские овладели технологиями прямо Божественными. Тогда они должны благодарить русских и молиться на них, что те всего лишь сопли у оккупирующих Сирию вражеских солдат вызывают. А не, скажем, диарею, — заключил эксперт.

Накануне в Пентагоне заявили, что Россия применила против американских солдат в Сирии загадочное «секретное оружие», после чего многие солдаты испытали симптомы гриппа. Подобные обвинения звучат не впервые. Ранее американцы жаловались, что будто кто-то их терроризирует некими «ужасными звуками» на Кубе.

Как сообщалось, на Кубе несколько лет назад американские дипломаты подверглись «звуковой атаке», в результате которой у них шла из носа кровь, ощущались головные боли и головокружение. Аналогичное звуковое влияние воздействовало и на канадских дипломатов.