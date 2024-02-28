Эксперт оценил возможности Армении сливать Западу секреты ПВО России Военэксперт Хатылев: у Армении нет интересной Западу информации о российских ПВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Армения не может раскрыть Западу интересующие его секреты российских систем ПВО из-за характеристик экспортируемых Россией вооружений, заявил NEWS.ru бывший начальник зенитно-ракетных войск Сергей Хатылев. Военный эксперт отметил, что Ереван не обладает всей глубиной информации об интегрированном ПВО с Россией, которая может принести пользу Западу.

Во-первых, Россия продает иностранным потребителям вооружения, которые имеют качественно иные характеристики. Во-вторых, часть секретов российских вооружений им неизвестна, а армяне не слишком радеют за эффективность оружия. Кроме того, на вооружении у Армении находятся российские системы прошлого поколения, там нет С-400, нет модернизированного С-300 и новых ракет, — заявил Хатылев.

По его словам, для слива информации нужно создать современную, эффективную и устойчивую ко всем действиям противника систему. Он отметил, что таких возможностей у Армении сейчас нет.

ПВО — это не только зенитно-ракетные комплексы, но и автоматизированные системы управления, системы связи, построение войск. Такую систему нужно суметь создать, и она должна быть современной, эффективной и устойчивой ко всем действиям противника. У Армении сейчас таких возможностей нет, — заявил Хатылев.

Ранее телеканал Factor TV со ссылкой на источники заявил о визите президента Украины Владимира Зеленского в Ереван. По данным издания, поездка состоится 4 марта. Депутат оппозиционной парламентской фракции «Армения» Артур Хачатрян считает, что такой визит «не даст ничего, кроме рисков и угроз».