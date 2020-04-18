Эксперт оценил массовую закупку патронов перед пандемией COVID-19

https://static.news.ru/photo/ce0140ee-8152-11ea-bed2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пандемия коронавирусной инфекции нового типа нанесла серьёзный удар по отрасли гражданского стрелкового оружия. При этом производство в рамках ГОЗ кардинальных изменений не претерпит. Конца света в действительности ожидают немногие, а вот спрос на нелицензированные средства самообороны после пандемии может вырасти.

Так в разговоре с журналистами сведения о росте на территории РФ объёма продаж патронов в марте-апреле 2020 года прокомментировал эксперт в области стрелкового оружия Максим Попенкер.

Массовую закупку специалист связал с тем, что многие россияне, которые обладают свободными средствами, хотят «затариться» заранее. По словам Попенкера, цены на патроны после пандемии могут вырасти.

При этом эксперт подчеркнул что, людей, всерьёз ожидающих апокалипсиса в связи с распространением коронавируса и поэтому скупающих средства обороны, крайне немного.

Плюс, нужно понимать, что мы живём не в США, поэтому винтовку или патроны купить могут только те, кто прошёл соответствующие проверки и имеет все необходимые документы. В целом, продажи оружия и патронов просели, это очевидно, — приводит слова Попенкера РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, объём продаж патронов в России увеличился на 130% по сравнению с мартом 2019 года, бейсбольные биты стали покупать чаще на 29%. Оружейники и эксперты объяснили повышенный спрос как сезоном охоты, так и «активизацией населения» в кризис.