Военный эксперт назвал Россию абсолютным лидером в ядерном вопросе

Проведя масштабное обновление и модернизацию своего военного арсенала, Россия стала абсолютным лидером в ядерном вопросе. Об этом «Народным Новостям» рассказал военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Комментируя слова главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о наземных испытаниях межконтинентальной ракеты «Сармат», специалист отметил, что она обладает всеми качествами, которые необходимы для формирования ответно-встречного удара.

Ни одна страна в мире не обновила свой ядерный арсенал, как это сделала Россия. Если мы возьмём Китай, то у них показатели гораздо скромнее, хотя они рано или поздно тоже обновят свой арсенал, у них сейчас тоже новые ракеты появляются, а старые они списывают, — отметил Алексей Леонков.

По его словам, сейчас ядерный арсенал России обновлён почти на 80%, осталось только поменять межконтинентальные ракеты Р-36 «Воевода», которые за рубежом называют «Сатана».

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что новая межконтинентальная ракета «Сармат» станет основой российского ядерного щита на 30–40 лет. Он добавил, что лётные испытания ракеты стартуют уже в нынешнем году, после завершения наземных, и завершатся в 2022 году. Ожидается, что на вооружение в РВСН «Сармат» поступит в следующем году.