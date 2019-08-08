https://static.news.ru/photo/846a1f82-b961-11e9-8f39-fa163e074e61_660.jpg Су-57 Фото: MOD Russia/via Global Look Press

Военный обозреватель Виктор Литовкин рассказал о боевых преимуществах российского истребителя пятого поколения Су-57 перед американскими F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайским J-20.

По его словам, Су-57 оснащён радиолокатором с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), элементы которого размещены на передней части фюзеляжа и отклоняемых носках крыла.

Он позволяет видеть пространство — как воздушное, так и наземное — на многие сотни километров. Такого радара нет ни на одном многофункциональном истребителе пятого поколения — ни на F-22, ни на F-35, ни на J-20, — пояснил эксперт ТАСС .

Он также отметил, что по закону воздушного боя, кто первый увидел, тот и выстрелил, а значит, победил.

Кроме того, Су-57 оснащён двигателем со всеракурсными поворотами вектора тяги, что позволяет легко выйти из-под удара противника. Литовкин подчеркнул, что американский F-22 Raptor такой манёвренностью не обладает.

Ранее News.ru писал о том, что российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 оказался неудачным клоном американских F-22 Raptor и F-35 Lightning II, считает американский журнал The Aviationist. При этом самолёт может представлять серьёзную опасность для оригиналов.