Эксперт назвал преимущества нового автомата АМБ-17 Эксперт Лазарев назвал автомат АМБ-17 тихим, легким и бесшумным

Фото: Константин Лазарев/Lazarev Tactical

АМБ-17

Новый российский автомат АМБ-17 является тихим, легким и бесшумным, поэтому его нельзя сравнивать с автоматом Калашникова, рассказал NEWS.ru эксперт по вооружениям и руководитель YouTube-канала Lazarev Tactical Константин Лазарев. По его словам, это два разных оружия, созданных для выполнения разных задач.

Если калашников — это автомат для общевойскового боя и универсальное оружие, то АМБ-17 — это специальное оружие. Он создан под боеприпас 9х39, который является так называемым дозвуковым патроном. Начальная скорость пули здесь ниже 330 м/с, таким образом при выстреле нет перехода через скорость звука и не создается звуковой волны. Благодаря этому оружие получается тихим, — объяснил эксперт.

Лазарев добавил, что АМБ-17 имеет регулируемый складной приклад, а также небольшой вес. Кроме того, при необходимости на автомат можно установить практически любую оптику и дополнительное оборудование. По мнению эксперта, большим плюсом является и возможность работы с «глушителем», что делает оружие почти бесшумным.

Ранее российские добровольцы впервые опробовали АМБ-17 в зоне проведения спецоперации на Украине. Один из бойцов отряда «Эспаньола», рассказал, что автомат можно использовать в качестве вторичного оружия. В частности, ими могут воспользоваться российские снайперы для ведения боя на ближних дистанциях.