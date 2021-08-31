Слова Шойгу об ускорении гиперзвуковых ракет назвали «ударом под дых» США

Заявление министра обороны Сергея Шойгу о намерении улучшить скорость, дальность и точность российских гиперзвуковых ракет — это «удар под дых» США. Об этом «ПолитЭксперту» сообщил бывший начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылёв.

По мнению специалиста, в первую очередь амбициозные планы Шойгу являются оружием для информационной войны, в них явно просматривается политический подтекст. Как отметил Хатылёв, сейчас самое удобное время наносить моральные удары США и НАТО, после того как из-за афганских событий упал их авторитет.

Между Россией и США постоянно ведётся гонка вооружений, и через пару-тройку лет американцы догонят Россию в разработке гиперзвуковых ракет, потому нельзя прекращать развитие программ, считает эксперт.

Ранее Шойгу заявил, что в России ведётся работа над увеличением дальности, точности и скорости гиперзвукового оружия, его адаптацией к новым носителям, а также над созданием единой пусковой установки для них.