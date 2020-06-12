Эксперт National Interest назвал самое мощное российское оружие в Арктике

https://static.news.ru/photo/deb5e1f2-acb2-11ea-856b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Российские ледоколы стали идеальным оружием для «захвата» Арктики. Такое мнение высказал эксперт The National Interest Калеб Ларсон.

По его словам, ледоколы типа «Арктика», которые были разработаны в 70-х годах, имеет несколько преимуществ. Во-первых, у них двойной корпус, между которыми в качестве балласта используется морская вода.

Во-вторых, у «Арктики» есть закруглённый форштевень (передняя часть носа судна), благодаря которой судно легко взбирается на лёд и продавливает собственной массой. Кроме того, ледокол может выпускать струю горячего пара, что позволяет сделать ледник тоньше, а место разлома более предсказуемым.

«Арктика» обладает практически неограниченной дальностью хода, поскольку не нуждается в дозаправке, — отметил автор.

Он подчеркнул, что возможности судна ограничены только потребностями экипажа и запасами воды и продовольствия. Даже поломка для этого корабля не проблема, так как на судне есть всё, чтобы сделать ремонт в открытом море.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Счётная палата РФ выявила дефицит ледокольного флота и судов арктического класса, что мешает развиваться потенциальным крупным перевозчикам по Северному морскому пути (СМП). Такой вывод следует из «Мониторинга хода реализации мероприятий Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

В свете появления околополюсных трасс для грузоперевозок России необходимо ускорить подготовку флота и инфраструктуры, а также улучшить эксплуатацию данного направления, заявляют эксперты.