Эксперт: Россия покажет конкурента американского F-35 на МАКС-2021

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 Россия представит лёгкий истребитель пятого поколения, который сможет конкурировать с американским F-35. Такое предположение высказал в беседе с «360» военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Специалист считает, что новый российский истребитель будет
Ранее в Ростехе сообщили, что Объединённая авиастроительная корпорация в первый день работы МАКС-2021 презентует принципиально новый военный самолёт. Позднее на сайте госкорпорации появилось фото самолёта, накрытого чёрным чехлом. В СМИ предположили, что это лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, о разработке которого ранее говорил глава Ростеха Сергей Чемезов. Самолёт, получивший условное название МиГ-41, способен летать на сверхзвуковых скоростях и его сложно обнаружить при помощи радиолокации.
МАКС-2021 пройдёт в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.