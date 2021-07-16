Эксперт: Россия покажет конкурента американского F-35 на МАКС-2021

На Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 Россия представит лёгкий истребитель пятого поколения, который сможет конкурировать с американским F-35. Такое предположение высказал в беседе с «360» военный эксперт и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Специалист считает, что новый российский истребитель будет востребован для целого ряда государств. Он также уверен, что его презентация на авиасалоне будет успешной при сравнении с американским F-35, что также повысит позиции РФ на мировом авиационном рынке.

Ранее в Ростехе сообщили, что Объединённая авиастроительная корпорация в первый день работы МАКС-2021 презентует принципиально новый военный самолёт. Позднее на сайте госкорпорации появилось фото самолёта, накрытого чёрным чехлом. В СМИ предположили, что это лёгкий однодвигательный истребитель пятого поколения, о разработке которого ранее говорил глава Ростеха Сергей Чемезов. Самолёт, получивший условное название МиГ-41, способен летать на сверхзвуковых скоростях и его сложно обнаружить при помощи радиолокации.

МАКС-2021 пройдёт в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.