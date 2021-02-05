Эксперт из США заявил, что Россия не сможет создать МиГ-41

https://static.news.ru/photo/384011e2-6857-11eb-b579-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не сможет самостоятельно создать авиационный комплекс дальнего перехвата МиГ-41 из-за проблем в экономике и авиационной отрасли. Такое мнение высказал американский военный эксперт Пётр Бутовский.

Современные тенденции в российской экономике и авиационной отрасли указывают на то, что Россия не сможет позволить себе такой самолёт. В 2030 году вряд ли появится замена МиГ-31, — написал Бутовский в статье для журнала Aviation Week & Space Technology.

Он проанализировал техническое задание по разработке российского истребителя-перехватчика нового поколения, а также суммы контрактов для его выполнения на предприятиях Ростеха и пришёл к выводу, что работы находятся ещё на начальной стадии.

Эксперт считает, что задачи, которые ставятся перед МиГ-41, частично возьмёт на себя истребитель пятого поколения Су-57, а Россия займётся модернизацией МиГ-31, чтобы оставить его в строю после 2030 года.

Как писал NEWS.ru, предприятия Ростеха приступили к созданию нового поколения истребителей-перехватчиков под условным названием «МиГ-41». Опытно-конструкторские работы должны завершиться созданием прототипа. Ранее в самолётостроительной корпорации «МиГ» заявляли, что МиГ-41 разрабатывается на замену перехватчику МиГ-31 и сможет выполнять задачи в космосе. МиГ-41 должен стать «абсолютно новым самолётом», применимым в арктических условиях и в беспилотном режиме.