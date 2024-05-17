Эксперт из США предрек печальную судьбу истребителей F-16 на Украине Риттер: F-16 на Украине будут гореть так же, как и другая западная техника

Фото: IMAGO/Michalis Karagiannis /Global Look Press

F-16

Американские истребители F-16, которые Запад намерен поставить на Украину, ждет такая же печальная судьба, как и любую другую западную технику, заявил РИА Новости офицер разведки морской пехоты США в отставке, военный эксперт Скотт Риттер. По его словам, это просто распиаренные машины, которые будут гореть так же, как и любые другие.

F-16 точно так же, как танки Leopard, как Abrams, как боевая машина Bradley, — это просто разрекламированная западная техника, которую можно сбить, которая горит не хуже, чем другая техника, — сказал аналитик.

Эксперт добавил, что, когда это произойдет, это положит конец возможности Киева поддерживать конфликт. В этот момент украинские власти поймут, что надежды больше не осталось и «никто им не поможет», убежден Риттер.

Также он подчеркнул, что даже если эти истребители доберутся до Украины, то не окажут существенного влияния на ход конфликта. По его словам, российские военные будут способны уничтожать западные самолеты как на земле, так и в воздухе.

Ранее Скотт Риттер предупредил, что Вооруженные силы России могут уничтожить Украину за один день без применения ядерного оружия. Однако, по его словам, Москва не рассматривает такой сценарий развития событий. ВС РФ одерживают победу в зоне специальной военной операции, поэтому у командования нет причин менять тактику боевых действий, заключил экс-разведчик ВС США.