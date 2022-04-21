Экс-сотрудник Пентагона нашёл применение американским гаубицам на Украине

Украинские военные могут атаковать скопления российских войск или плацдармы, используя американские гаубицы из нового пакета военной помощи США киевскому режиму, заявил бывший сотрудник Пентагона, военный эксперт Крис Осборн. По его мнению, 155-мм артиллерия станет значительным подспорьем для ВСУ, пишет «ПолитРоссия».

Большинство 155-мм гаубиц США могут вести огонь на дальности до 30 километров. Это расстояние намного больше, чем заявленная дальность действия украинских артиллерийских систем советской эпохи. Артиллерия дальнего действия может позволить украинским силам атаковать скопления войск и плацдармы, используемые российскими военными, — заявил Осборн.

Помимо этого, при помощи гаубиц можно блокировать проход российских военных на важных маршрутах. При этом Осборн уточнил, что для грамотной работы гаубиц необходимо уметь точно наводить их на цель. Военный эксперт считает, что американское оружие будет эффективно лишь в сочетании с наземными радарами, системой управления огнём и беспилотниками, которые будут совершать облёт вблизи российских позиций.

Ранее США приступили к обучению части украинских военных применению американских гаубиц. Незадолго до этого в американском военном ведомстве сообщали, что США начнут процесс обучения Вооружённых сил Украины при поступлении вооружений.