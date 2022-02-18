Эксперт заявил, что Россия готовит защиту от ещё не созданного оружия

Россия создаёт системы обнаружения ракет для защиты от оружия, которое ещё только в разработке, сообщил директор Музея войск ПВО полковник запаса Юрий Кнутов «ПолитЭксперту». В них входят искусственные спутники и радиолокационные станции (РЛС), описал он.

Сейчас американцы активно работают над созданием нового оружия. В России понимают, что к 2030-му у США появятся первые новейшие МБР (межконтинентальные баллистические ракеты. — NEWS.ru) и ракеты для подлодок. Чтобы их засекать, мы уже сейчас создаём новую РЛС и улучшаем оборону. Работаем на опережение, — сказал Кнутов.

Он добавил, что система РЛС взаимодействует с системой противоракетной обороны: это позволяет ракетам-перехватчикам уничтожать запущенные ракеты.

Ранее Украина попросила США разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD для укрепления обороноспособности и на случай «вторжения». Но американский президент Джо Байден заявил, что США и НАТО не имеют ракет на Украине и не намерены их там размещать.

В свою очередь Россия 19 февраля проведёт учебные пуски баллистических и крылатых ракет под личным руководством президента РФ Владимира Путина. Отмечается, что в запусках примут участие силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов.