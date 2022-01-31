Экс-полковник оценил новый способ борьбы с беспилотниками

Новый способ борьбы с беспилотниками с помощью дронов будет эффективным, сообщил «ПолитРоссии» директор Музея войск ПВО РФ, полковник в отставке Юрий Кнутов. Квадрокоптеры, создающие «облако» поражающих осколков, надёжны и наименее затратны, заверил он.

Сегодня борьба с «роем» беспилотников — наиболее актуальная задача противовоздушной обороны. Именно поэтому разрабатываются различные способы, включая системы радиоэлектронной борьбы, электромагнитное, лазерное оружие и так далее. Но эти установки, как правило, дорогостоящие. <...> За счёт картечи образуется достаточно широкое поле, то есть высоки шансы того, что один или два осколка действительно попадут в беспилотник и выведут его из строя, — сказал Кнутов.

Он добавил, что в защите нуждаются и военные и гражданские объекты, к тому же беспилотники для атак используют террористы.

Ранее гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков доложил министру обороны России Сергею Шойгу, что новый российский ударный беспилотный летательный аппарат «Сириус» выполнит первый полёт в мае 2022 года. Он относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полёта. Максимальная взлётная масса составляет 1150 килограммов.