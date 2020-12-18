Экс-моряк объяснил, почему подлодка К-162 до сих пор самая быстрая в мире

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Советская атомная подлодка К-162 50 лет назад установила мировой рекорд скорости в 44,7 узла (82,78 километра в час). До сих пор показатель так никто и не превзошёл.

По словам отставного капитана 1-го ранга Василия Дандыкина, K-162 была уникальным кораблём проекта 661. Её создание занималось КБ «Малахит» в Санкт-Петербурге. Субмарину выпустили в единственном экземпляре. Корпус выполнили из титана. Подобной технологией обладал только СССР, пишет «Политэксперт».

Я разговаривал с человеком, который служил на ней, когда она шла, шумность была очень жёсткая — как будто идёт старинный курьерский поезд. Но тем не менее это рекорд, который не превзойдён до сей поры, — рассказал Дандыкин.

Он отметил, что современным подлодками подобные скорости не нужны. Они примерно равны по боевой мощи. Рекордные скорости могут понадобиться беспилотным аппаратам типа «Посейдон» с совершенно другими задачами, считает аналитик. В нынешних условиях намного важнее передвигаться практически бесшумно под водой, нежели пытаться кого-то обогнать. Сейчас субмарины, в среднем, развивают скорость около 30 узлов (55,56 км/ч). Кроме того, РФ уже спустила на воду корабль четвёртого поколения, чем Запад пока только планирует заниматься.

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