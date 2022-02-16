Экс-капитан первого ранга заявил о возросшем уважении США к ВМФ России

Манёвры военно-морского флота РФ в Средиземном море заставили США убедиться в профессионализме российских моряков, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин «ПолитРоссии». Кроме того, на репутацию российской армии играют её успехи в Сирии, считает он.

Западные специалисты доложат наверх своему руководству, что ВМФ РФ — не номинальный флот, а серьёзный противник во всех морях. <...> Ну и естественно, уже пришедшие в себя американцы и натовцы начинают серьёзно относиться к нашей возросшей активности, к нашим возможностям в этом регионе, особенно после успешной сирийской кампании, — сказал Дандыкин.

Он добавил, что в какой-то момент ВМС НАТО не смогли обнаружить «исчезнувшую» в Средиземном море подводную лодку «Ростов-на-Дону», а вот Россия вычислила американскую субмарину типа «Вирджиния» в Тихом океане.

Это показатель мастерства наших моряков и не совсем большого мастерства американцев. Это вызывает удивление у НАТО — тот факт, что русские смогли сохранить мастерство, — заявил военный эксперт.

Ранее во время учений группировки ВМФ РФ в Средиземном море фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку российских кораблей. В результате их местонахождение определили, натовские корабли были взяты на сопровождение.