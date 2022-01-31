Экс-глава Генштаба Балуевский: Россия ещё в 2004 году испытала «гиперзвук»

Россия задолго до 2018 года разрабатывала гиперзвуковое оружие, заявил в эфире РБК экс-глава Генштаба Вооружённых сил России Юрий Балуевский. В частности, в 2004 году на полигоне в Плесецке был испытан прототип нынешних образцов подобного оружия, рассказал он. Ранее в США признали отставание в развитии гиперзвукового оружия по сравнению с Россией и Китаем.

Я могу даже назвать дату, сегодня об этом уже можно сказать, — февраль 2004 года, ваш покорный слуга испытывал на полигоне в Плесецке прототип вот этого летающего блока, который сегодня назван «гиперзвуковым оружием», — заявил Балуевский.

Ранее стало известно, что в Пентагоне намерены воздействовать на руководителей крупнейших американских компаний, чтобы они ускорили разработку гиперзвукового оружия. Генерал Космических сил США Дэвид Томпсон считает, что Штаты отстают от Китая и России по программам этого вида вооружения.

В конце прошлого года президент России Владимир Путин в ходе заседания коллегии Минобороны заявил, что при появлении инфраструктуры НАТО на Украине подлётное время обычных ракет до российской столицы может сократиться до семи — десяти минут, а гиперзвуковых — до пяти. По словам Путина, размещение объектов Альянса на Украине может стать серьёзным вызовом России и привести к очередному витку конфронтации.