https://static.news.ru/photo/feb0213a-35e2-11ea-a756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Бойцы 20-й общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) завершают перевооружение на экипировку «Ратник». Комплект состоит из тактического шлема, керамического бронежилета, активных наушников, тактических очков и перчаток, щитков для локтевых и коленных суставов.

Бронежилеты оборудованы модульной системой и на них легко установить дополнительные секции для магазинов и подсумков, призванных разгрузить общий носимый вес вооружения, средств защиты от РХБ заражения и дополнительный боекомплект, — говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.

Штаб 20-ой армии находится в Воронеже. Войска располагаются на территории Воронежской, Курской, Смоленской и Брянской областей, пишет «Интерфакс».

Экипировку «Ратник» второго поколения получают Сухопутные войска России, ВДВ и морская пехота. Мероприятие прошло под руководством командующего гвардейской танковой армией ЗВО генерал-майора Сергея Киселя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что проверка боевой готовности военнослужащих мотострелковой дивизии Западного военного округа (ЗВО) прошла в Подмосковье. После команды личный состав получил оружие, а находящуюся на временном хранении технику ввели в строй.