Две атомные подлодки «Ясень-М» получат гиперзвуковое оружие

https://static.news.ru/photo/31daac3c-ca81-11ea-ab82-fa163e074e61_660.jpg Фото: sevmash.ru

Две строящиеся атомные подлодки модернизированного проекта 885М «Ясень-М» получат гиперзвуковое оружие. Об этом во время церемонии их закладки на северодвинском «Севмаше» заявил гендиректор предприятия Михаил Будниченко.

Сегодня мы закладываем корабли с гиперзвуковым оружием, за которыми будущее подводного российского флота, — отметил он.

Заложенные подлодки получили названия в честь городов воинской славы — «Воронеж» и «Владивосток».

Подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885М «Ясень-М») представляют собой серию многоцелевых атомных подлодок с крылатыми ракетами 4-го поколения («Оникс» и/или «Калибр»). Атомный подводный крейсер базового проекта 885 (08850) «Ясень» К-560 «Северодвинск» в 2014 году вошёл в состав Северного флота ВС России, последующие корабли строятся по модернизированному проекту 885М (08851) «Ясень-М». Всего запланировано строительство девяти кораблей.

Ранее в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1» Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день гиперзвуковое оружие есть только у России. Так, Кремль уже принял на вооружение комплекс авиационного базирования «Кинжал» и морскую гиперзвуковую ракету «Циркон». Однако Путин не исключил, что в будущем оружие такого типа появится и у других государств. Когда это произойдёт, у нашей страны уже будут средства для борьбы с ним, заверил глава государства. При этом, по его мнению, разработка способна «приятно удивить» военных с Запада, писал NEWS.ru.