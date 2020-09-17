Для стрелкового оружия начали разрабатывать новый прицел

https://static.news.ru/photo/400f5380-f8c0-11ea-904f-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый коллиматорный прицел для пистолетов-пулемётов, автоматов, карабинов и пулемётов, не уступающий по своим характеристикам лучшим иностранным образцам, начали разрабатывать в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в госкорпорацию Ростех). В настоящее время в РФ используются в основном коллиматорные прицелы иностранного производства, из отечественных на вооружении стоит только прицел 1П-87.

Использование коллиматорного оборудования расширит тактические возможности стрелкового оружия и повысит его боевую эффективность, — рассказал РИА Новости начальник отдела по разработке стрелкового оружия ЦНИИточмаш Вадим Малинников.

Он также назвал основные преимущества разрабатываемого прицела. Это — наличие монолитного корпуса без дополнительных переходников и винтов, быстросъёмный механизм, время непрерывной работы около 30 тыс. часов, возможность использования двух типов источника питания и герметичный корпус.

Как писал NEWS.ru, российские разработчики вооружений нашли способ повысить ударную силу танков. Так, Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) получил патент на устройство, повышающее бронепробивное действие снаряда танковых и противотанковых пушек. Новинка стала результатом совместных исследований ЦНИИточмаша с Тульским государственным университетом. Ожидается, что она позволит увеличить относительное удлинение активной части бронебойного подкалиберного снаряда с одновремённым обеспечением его устойчивости к деформации.