«Длинное черное весло»: в России создали новый «скрытый» пулемет Конструкторы «Лаби» создали короткий пулемет ПКZ на базе ПКМ

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Конструкторы из пермского конструкторского бюро «Лаби» создали компактный пулемет ПКZ на базе ПКМ, сообщает газета «Известия». Он пригодится при штурме зданий, сооружений, полевых опорных пунктов, а также при охране автомобильных колонн, отметили специалисты.

В техническом задании для нового пулемета было поставлено несколько условий. Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО первыми стараются поразить бойцов с «длинным черным веслом», то есть пулеметчиков и снайперов, — пояснил главный конструктор Андрей Малков.

Он добавил, что в техзадании был еще один пункт. Так, военный должен иметь возможность вскинуть пулемет одной рукой и тут же открыть огонь. Габариты оружия это позволяют: длина — всего 850 миллиметров, масса — около семи килограммов, короб рассчитан на 100 патронов. ПКZ на 1,5 килограмма легче, чем пулемет ПКМ.

Ранее российская компания «Стратим» создала разведывательный дрон «Воробей», который является отечественным аналогом широко применяемых сегодня в зоне СВО для корректировки артиллерийского огня китайских коптеров Mavic. Наземная станция аппарата подключена к нейросети, которая помогает распознать оператору дрона цели типа «бронетехника, артиллерия, пехота, транспорт» и другие.

Кроме того, компания «Микроволновые системы» на выставке HeliRussia представила проект перспективной радиолокационной системы «Атлас» с активной фазированной антенной решеткой. По словам разработчиков, радар может одновременно работать в нескольких режимах — от распознавания надводных и воздушных целей до определения погодных условий. С 1960-х годов подобных разработок в России не велось и отечественных аналогов у «Атласа» нет. Аппарат предназначен для установки в носовой части вертолетов типа Ка-226Т и «АНСАТ» или в подвесном контейнере для других типов вертолетов и самолетов, подытожили специалисты.