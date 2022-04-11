В Госдуме оценили план Басурина о штурме «Азовстали» химическими войсками

Депутат Госдумы, член комитета по обороне Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru рассказал, что план заместителя начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Эдуарда Басурина о штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе является хорошим, но в этом случае будет нарушение конвенции о запрещении химического оружия. По его мнению, нужно наглухо блокировать металлургический комбинат, так как без боеприпасов и продовольствия украинские националисты долго не протянут.

План хороший, единственное мы нарушаем конвенцию о запрещении химического оружия. Вот в чём вопрос. Надо как-то блокировать, в конечном итоге без боеприпасов и продовольствия они там долго не протянут. Открытое применение химического оружия, тем более мы его ликвидировали и у нас его нет, не совсем в международном плане. Эффект, конечно, хороший, но в данном случае о престиже России нужно думать, — заявил Соболев.

По его мнению, если укрывшихся на заводе националистов блокировать и лишить продовольствия, то приблизительно через неделю они прекратят сопротивление.

Ранее Басурин сообщил, что порт в Мариуполе удалось взять под контроль на 80%. Тогда же он отметил, что основным местом укрытия ВСУ остаётся металлургический комбинат «Азовсталь». По его мнению, в штурме «Азовстали» в Мариуполе нет смысла, поскольку это принесёт колоссальные потери. Басурин предложил разработать другой план и затем обратиться к химическим войскам, «которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор».