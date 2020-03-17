Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании на базе российских вузов специальных военных учебных центров по подготовке как офицерского, так и рядового состава. Как рассказали NEWS.ru в Минобороны, уже осенью в них начнётся подготовка по более чем 240 военным специальностям. Это позволит ежегодно набирать до 100 тысяч человек профессионального кадрового резерва армии, уточнили в ведомстве. По мнению экспертов, опрошенных NEWS.ru, это поможет российской армии в будущем сократить количество призывников.

С сентября высшие учебные заведения страны будут готовить не только лейтенантов, но и солдат-матросов запаса. Этот процесс начнется в 93 специальных военных центрах осенью этого года. Обучение будет организовано методом «военного дня», что предусматривает учебные занятия, тренировки, мероприятия организационной, воспитательной работы и самостоятельную подготовку.

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Курсант военного учебного центра по окончании обучения сможет принять присягу и получить звание матрос или рядовой, с зачислением в запас и получением военного билета. Обучение в подобных военных центрах будет оплачиваться дополнительными стипендиями и приравниваться к прохождению службы по призыву, — пояснили в военном ведомстве.

Минобороны последовательно переходит на комплектование военнослужащими по контракту – их уже вдвое больше, чем солдат-срочников, а если учесть и офицерский корпус, то можно говорить о том, что в России уже сформирована полностью профессиональная армия. По информации военного ведомства, на начало 2019-го года в строю находится около 1 млн человек, из которых более 200 тыс. – офицеры, около 400 тыс. контрактников и только 260 тыс. – военнослужащие по призыву. Сейчас в каждом полку и бригаде формируется по два батальона, укомплектованных контрактниками, третий – призывниками. Всего в российской армии насчитывается 136 батальонных тактических групп, укомплектованных только контрактниками. При этом призывники к выполнению боевых задач не привлекаются.

Модернизация армии, появление новых высокотехнологичных систем вооружения и техники ведёт к тому, что войскам всё меньше нужны люди без специального образования. За 12 месяцев срочной службы их просто не подготовить, — констатировал собеседник NEWS.ru в Минобороны.

План деятельности военного ведомства на ближайшие шесть лет предусматривает увеличение количества контрактников до 475,6 тысяч человек. В то же время Генштаб не снимает проблемы мобилизационного ресурса. В случае крупномасштабного военного конфликта или возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера военные должны иметь гражданский резерв. На 2019-й год он приблизительно равен 69 млн человек. Опять же людей, возможно когда-то имевших учётные воинские специальности, но не имеющие на сегодняшний день соответствующего уровня специальной военной подготовки. Их в Минобороны учитывают, но не очень ждут.

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Военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин считает, что инициатива правительства и Минобороны с военными центрами весьма своевременна. По его словам, после развала Советского Союза никто всерьёз не занимался подготовкой мобилизационного резерва. Военные кафедры при вузах, в том виде как они существовали до последнего времени, себя полностью изжили, считает эксперт.

Любая серьёзная война не выигрывается той армией, с которой её начинают. Необходим подготовленный и грамотный резерв. При этом весьма квалифицированный, ведь за пульт управления комплекса С-400 или на современный боевой корабль абы кого не поставишь. Владислав Шурыгин военный эксперт Изборского клуба военный эксперт Изборского клуба

Как ранее отмечал глава Минобороны Сергей Шойгу, доля современного вооружения и техники в российских войсках в 2019 году достигла 68,2%, в Ракетных войсках стратегического назначения превысила 76%, а в ядерной триаде составляет 82%.

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По словам статс-секретаря Минобороны Николая Панкова, военную подготовку в гражданских вузах страны проходят более 61 тысячи человек. 10,5 тысячи обучают на кадровых офицеров, 34,2 тысячи – на офицеров запаса, а 16,5 тысяч – на солдат/матросов запаса.