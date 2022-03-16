CNN: Украина получит от США советские системы ПВО

США передали Украине мобильные системы противовоздушной обороны (ПВО) советской эпохи в качестве оборонной помощи. Они уже «находятся в пути», сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

США и партнёры по НАТО уже отправляют несколько зенитно-ракетных комплексов на Украину для оборонной помощи, — говорится в сообщении.

По данным канала, речь идёт о комплексах «Оса», С-300, С-300В, а также ПЗРК «Стрела-3». По классификации НАТО они имеют обозначения SA-8, SА-10, SА-12 и SА-14 соответственно.

О предоставлении систем ПВО президент Украины Владимир Зеленский попросил конгресс США в качестве альтернативы введения бесполётной зоны. Он заявил, что ему необходима помощь, чтобы «защитить небо» над страной.