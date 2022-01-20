CNN-Turk: Вашингтон может одобрить закупку Анкарой истребителей F-16

Власти США могут одобрить запрос Турции на закупку истребителей F-16 ради усиления союзников по НАТО на Чёрном море, передаёт телеканал CNN-Turk со ссылкой на американские источники. Президент США Джо Байден обещал своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану добиться положительного решения от Сената.

Стороны провели встречи как в Анкаре, так и в Вашингтоне. Есть информация, что США могут одобрить запрос Турции на закупку 40 истребителей Block 70 F-16 и 80 комплектов для модернизации Block 70. Причиной одобрения является оснащение своих союзников по НАТО против возрастающей угрозы на Чёрном море, — говорится в сообщении.

О намерении Турции приобрести F-16 стало известно в октябре 2021 года. Некоторые СМИ расценивали это как проверку Вашингтона на лояльность со стороны Анкары после исключения её из программы F-35. Если Штаты её не пройдут, то турция может закупить истребители у России.

Ранее сообщалось, что американские истребители F-16 планирует закупить Румыния. Власти страны намерены заменить ими имеющиеся на вооружении советские МиГ-21. Покупать самолёты Бухарест собирается у Норвегии, речь идёт о подержанных боевых машинах. Предполагается, что общая стоимость контракта составит чуть более полумиллиарда долларов.