Вооруженные силы Украины пытались нанести неизбирательный удар по центру Белгорода 30 декабря при помощи ракет «Ольха» с запрещенной кассетной частью и снарядов чешской РСЗО Vampire, заявили в Министерстве обороны России. Что об этом известно?
Что рассказали в Минобороны РФ про удар по Белгороду
В российском военном ведомстве подчеркнули, что средства ПВО перехватили ракеты и большую часть реактивных снарядов, которыми был нанесен удар по Белгороду.
«Сегодня киевский режим предпринял попытку нанесения неизбирательного комбинированного удара по городу Белгороду двумя ракетами „Ольха“ в запрещенном кассетном снаряжении, а также реактивными снарядами РСЗО Vampire чешского производства», — заявили в Минобороны РФ.
Также в ведомстве добавили, что в случае прямого попадания подобных ракет с кассетными боеприпасами по городу последствия были бы «более тяжелыми».
«Киевский режим, нанося неизбирательные удары по площадям и совершив это преступление, пытается отвлечь внимание от поражений на фронте, а также спровоцировать нас на подобные действия», — отметили в МО РФ.
В Минобороны РФ подчеркнули, что ВС России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуры.
Что известно про ракеты «Ольха» и РСЗО Vampire
Модернизированный комплекс «Ольха» представляет собой реактивную систему залпового огня с новым корректируемым боеприпасом.
В 2016 году украинское конструкторское бюро «Луч» впервые испытало ракеты, которые были запущены с РСЗО «Ольха-Р» с дальностью до 70 км. Спустя три года появилась модификация «Ольха-М» с переработанной системой навигации и с дальностью поражения цели до 130 км. Эта версия ракетной системы была принята на вооружение ВСУ в конце 2019 года. Ракеты РСЗО «Ольха» имеют калибр 300 мм и запускаются с машины на модифицированном шасси грузового автомобиля МАЗ-79111. При боевом весе 170 кг реактивный снаряд достигает дальности 130 км.
Реактивная система залпового огня RM-70 Vampire чешского производства является модифицированной версией RM-70. Первые РСЗО были разработаны на базе «Урал-375» с колесной формулой 6×6, как у советской техники, но уже в 1980-х базой выбрали грузовик Tatra T813 с формулой 8×8.
Новая колесная формула позволила оборудовать РСЗО гидравлической системой для перезарядки. То есть между кабиной и направляющими есть еще один «пакет» из 40 снарядов, который устанавливается автоматически за две минуты.
RM-70 Vampire является пятой основной и новейшей модификацией чехословацкой разработки. Вес составляет — 25,7 тонны. Двигатель мощностью 402 лошадиные силы позволяет передвигаться по системе с четырьмя членами экипажа и боекомплектами с максимальной скоростью до 85 километров в час.
Что известно про атаку ВСУ на Белгород 30 декабря
30 декабря в 15:10 по московскому времени губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что ВСУ обстреляли центр города.
Позднее он заявил, что под обстрел также попали поселок Уразово Валуйского городского округа и поселок Красное Шебекинского городского округа.
«В городе Белгороде в результате массированного обстрела ВСУ по состоянию на 08:30 погибли 24 человека, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего. 108 человек пострадали», — написал Гладков.
Telegram-канал «Подъем» заявил, что из-за атаки повреждено здание правительства Белгородской области.
«Здание правительства Белгородской области повреждено в результате обстрела центра Белгорода. Также повреждения получили здание Медицинского колледжа НИУ „БелГУ“ и регионального штаба ЛДПР. Всего, предварительно, повреждено около 40 гражданских объектов», — говорится в публикации.
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