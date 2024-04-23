Что за новый боеприпас УМПБ Д-30СН, который уничтожил телевышку в Харькове

Фото: МО РФ

«Торнадо-С»

Вчерашний удар по телевышке в Харькове наносился новейшим боеприпасом УМПБ Д-30СН, а не ракетой Х-59, как ранее заявляли украинские источники, пишут российские военкоры. В Минобороны РФ эти данные не подтверждали. Что за уникальное вооружение получила армия России?

Что известно о боеприпасе УМПБ Д-30СН

Военкоры отметили, что УМПБ Д-30СН является так называемым универсальным межвидовым планирующим боеприпасом. Он создан на основе ФАБ-250, которую разработчики дооснастили модулем с крыльями и рулевыми поверхностями, что позволяет бомбе планировать к цели и корректировать свою траекторию на основе данных из блока навигации. Боеприпас также оснащен двигателем, увеличивающим дальность полета. Однако эксперты Defense Express обращают внимание, что точные характеристики УМПБ Д-30СН остаются неизвестными.

Целями Д-30СН становятся склады, укрепления и прочие военные объекты противника. При выстреле с помощью разгонного блока скорость боеприпаса увеличивается до 4 Махов. Впоследствии разгонный блок отсоединяется, и с помощью встроенных крыльев и твердотопливного двигателя авиабомба планирует на цели со скоростью 1,2 Маха.

Военный эксперт Александр Артамонов в середине апреля рассказывал, какую роль этот боеприпас будет играть в Донбассе.

«В Часове Яре будем брать улицу за улицей, бои могут продлиться более месяца. Но мы встали на массовый выпуск универсального межвидового планирующего боеприпаса Д-30СН. Это практически реактивная бомба. Есть похожая у американцев малого диаметра наземного пуска, которой нас долго пугали. Но наша дальность — 110 км, а у них — 70. Это будет как „Катюша“ для Второй мировой: массовая обработка позиций за горизонтом», — уточнил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru РСЗО «Смерч»

«Военная хроника» 7 апреля писала, что ВС РФ применяют УМПБ Д-30СН на восточном фланге Часова Яра.

«Восточный фланг. На рубеже обороны ВСУ около микрорайона Канал фиксируются многочисленные прилеты ФАБ-250/500 с УМПК и УМПБ Д-30СН. Последние применяются в основном ночью и прилетают по большей части в момент начала ротации подразделений, которую ВСУ постоянно стараются проводить, несмотря на сложившиеся условия», — отмечал источник.

Эксперты Sputnik в конце марта заявили, что УМПБ Д-30СН называют межвидовым боеприпасом, потому что его можно запускать и с самолетов, и с реактивных систем.

«УМПБ Д-30СН — изделие, которое близко к западному боеприпасу GBU-39 SDB. Это управляемая авиабомба со специальным реактивным ускорителем, которую можно установить на HIMARS. Каждый такой боеприпас состоит из унифицированного модуля со складными крыльями, хвостовым оперением и помехоустойчивым приемником „Комета-М“. Когда УМПБ Д-30СН применяют с земли, то на него ставят „переходник“ к стандартному ускорителю реактивных снарядов. Российская бомба превосходит американскую по дальности применения и боевой нагрузке. Так, американский боеприпас имеет меньше 100 кг взрывчатки, а боевая часть российского такая же, как на авиабомбе ФАБ-250. То, что авиация ВКС РФ начала применять УМПБ Д-30СН — это историческое событие. Российская „оборонка“ быстро создала новый высокоточный боеприпас, значительно увеличивающий и удешевляющий эффективность уничтожения наземных целей ВСУ», — добавили эксперты.

«Военная хроника» отметила, что УМПБ Д-30СН, по сути, представляет собой 300-мм планирующую боевую ступень в контейнерах реактивных снарядов 9М55К или 9М544 от РСЗО «Смерч» и «Торнадо-С».

«Боевая часть отстреливается от разгонного блока на высоте 15–20 км и при снижении скорости с 4 до 1,2 Маха раскрывает крылья и включает твердотопливный двигатель. Двигатель позволяет значительно увеличить дальность и поражать цели с расстояния 90–120 км», — заявил источник.

«Военный осведомитель» сообщил, что впервые УМПБ Д-30СН стали применяться в зоне СВО в начале марта 2024 года

«Полное название УМПБ Д-30СН расшифровывается как универсальный межвидовой планирующий боеприпас диаметром 30 см. Данное изделие представляет собой унифицированный боеприпас, способный запускаться как авиацией (тогда бомба пока без реактивного двигателя), так и системой „Торнадо-С“ (тогда на бомбу ставится двигатель). Таким образом, УМПБ является концептуальным аналогом не Powered JDAM, как предполагалось ранее, а скорее бомбы GBU-39/B SDB. Данная авиабомба используется США по прямому назначения для ударов авиации, а в рядах ВСУ GBU-39 применяется вместе с двигателем от реактивного снаряда M26 в составе боеприпаса GLSDB для запуска из РСЗО HIMARS», — подчеркнули авторы канала.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru GBU-39/B SDB

Зачем ВС РФ создали этот боеприпас

«Военная хроника» пишет, что для эффективного уничтожения целей вместо дорогих ракет «Искандер» или «Оникс» УМПБ Д-30СН потребуются всего лишь пусковые установки РСЗО калибра 300 мм и переоборудованные реактивные снаряды.

«Во-вторых, подобные боеприпасы позволяют одномоментно доставить большое количество взрывчатого вещества к цели. Применение УМПБ очень эффективно для капитальных и укрепленных оборонительных сооружений, которыми изобилует Харьков, где ВСУ оборудуют склады, позиции и прячут военную технику. Кроме того, боеприпасы с модулями планирования и коррекции — это высокоточное оружие, они способны наносить удары по заложенным заранее (или передаваемым самолетом-носителем) координатам. Все это делает их незаменимыми при поражении военных целей в таком густонаселенном городе, как Харьков. В-третьих, вовремя среагировать на применение УМПБ с помощью РСЗО „Смерч“ или „Торнадо-С“ средства харьковской ПВО ВСУ не успевают. А это значит, что и о своевременном перехвате речь (по крайней мере пока) также не идет», — добавил источник.

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

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