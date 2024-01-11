Что за новая авиабомба «Дрель»: зачем нужна ВС РФ, в чем ее уникальность Военкор Коц: авиабомба «Дрель» наводится при помощи системы ГЛОНАСС

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС

Российская планирующая авиабомба «Дрель» с дальностью планирования 30 км

Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» прошла все испытания Министерства обороны России, сообщили в госкорпорации «Ростех». Что о ней известно, когда начнется серийное производство?

Что известно про новую бомбу «Дрель»

Планирующая авиабомба «Дрель» предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов.

Отмечается, что «Дрель» способна самостоятельно долететь до цели и раскрыться на необходимом расстоянии. При этом несработавший поражающий элемент через некоторое время самоликвидируется.

В Ростехе сообщили, что на данный момент информация об использовании данного снаряда засекречена, но в серийное производство он поступит уже в 2024 году.

«На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы „Дрель“», — сообщили в госкорпорации.

Фото: Дмитрий Решетников/ТАСС Российская планирующая авиабомба «Дрель» с дальностью планирования 30 км

Что говорят про авиабомбу военные эксперты

По информации военного корреспондента Александра Сладкова, носителем «Дрели» будет истребитель Су-57, а радиус ее действия составляет от 30 до 50 км.

«Внутри „Дрели“ — 15 самонаводящихся боевых элементов, предназначенных для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления, энергетических установок и зенитных ракетных комплексов», — пояснил он в своем Telegram-канале.

Военный корреспондент Александр Коц отметил, что, обнаружив танк противника, «Дрель» поражает его в наименее защищенную верхнюю проекцию. По словам журналиста, бомба наводится на цель при помощи системы ГЛОНАСС.

«Эти боеприпасы решают разные задачи. „Чугунием“ хорошо ровнять с землей вражеские укрепрайоны. А „Дрелью“ можно неплохо кошмарить „Леопарды“ и „Абрамсы“», — написал он в Telegram-канале.

Военный эксперт Александр Артамонов в разговоре с NEWS.ru заявил, что уникальность «Дрели» состоит в том, что она имеет более высокую точность, чем «неуправляемые» боеприпасы.

«Преимущество „Дрели“ в том, что у нее более высокая точность, чем у обычных боеприпасов. Однако „Дрель“ не совсем планирующая бомба. Вот управляемые авиабомбы ФАБ-500 или ФАБ-1500 можно назвать планирующими в полной мере, так как у них есть соответствующие модули, с помощью которых ими можно управлять. Эффективность же „Дрели“ ограничена», — сказал он.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Солдаты-срочники выгружают фугасную авиационную штурмовую бомбу ФАБ-500Ш для подрыва на авиационном полигоне «Туганы»

Военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с Lenta.ru пояснил, что данный боеприпас способен самостоятельно преодолевать большие расстояния, не подвергая опасности экипаж истребителя.

«Планирующая авиабомба сбрасывается самолетом и летит самостоятельно до цели определенное количество километров не вертикально, а горизонтально. Она планирует на цель, заложенную в программе. Это делается для того, чтобы самолет не заходил в зону действия систем противовоздушной обороны (ПВО) противника», — объяснил Литовкин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

В чем могут заключаться недостатки «Дрели»

По информации Telegram-канала Fighterbomber, авиабомба «Дрель» является старой и летит намного меньше, чем бомбы ФАБ-500/1500 с УМПК (унифицированный модуль планирования коррекции).

«Бомба уже старая. Летит на дальности меньшие, чем „чугуний“ с УМПК. Это означает, что самолетам придется подходить ближе к средствам ПВО противника», — говорится в публикации.

Также авторы Fighterbomber отмечают, что «Дрель» якобы намного дороже и сложнее, чем снаряды с УМПК.

По словам военкора Александра Сладкова, разработкой данной авиабомбы занимались еще в 90-х годах. По его словам, неизвестно, почему тогда остановили данный проект.

«„Дрель“ — это относительная новинка. Разработана в 90-х, испытана в 2016-м, ожидалась в войсках в 2018-м. О причинах торможения производства молчат. Ростех расшевелил тему», — подчеркнул военный корреспондент.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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