В Кубинке прошёл 8-й Международный военно-технический форум и выставка «Армия-2022». На нем обсуждались вопросы, связанные с развитием всех видов войск. Минобороны отметило, что основная цель проведения форума — создание условий для эффективного поиска инновационных исследований, разработок и технологий в интересах безопасности государства. Форум посетили делегации из Белоруссии, Индии, Казахстана, Пакистана, Узбекистана, Ирана и многие другие. Самые яркие моменты «Армии-2022» — в материале NEWS.ru.