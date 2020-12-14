«Чертовски хорош»: в США оценили российский танк Т-90

https://static.news.ru/photo/b4a2bdb4-3e79-11eb-a9ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-90 является одним из лучших военных изобретений России, которое по-прежнему поставляется в армии по всему миру.

Такое мнение высказал американский публицист Калеб Ларсон в статье, опубликованной журналом National Interest.

Т-90 и его вариации — это чертовски хороший танк. <...> Относительно современный, он обладает множеством уровней брони и комплексов вооружений, — оценил возможности боевой машины Ларсон.

Он отметил, что у танка традиционная конструкция ещё времён Второй мировой войны. Его корпус и башня имеют низкую посадку, что делает боевую машину неудобной целью. Экипаж Т-90 вмещает до трёх человек, это позволяет танку оставаться компактным.

Ларсон также подчеркнул, что разработчики семейства танков Т-90 отдают предпочтение технологиям, проверенным временем, и улучшают их.

Танк отличается улучшенной мобильностью и управляемостью. Этого удалось достичь благодаря установке мощного двигателя, автоматической системы передач и системы управления с помощью штурвала, — пояснил публицист.

Он считает сильными сторонами Т-90 его стоимость, способность преодолевать сложные препятствия на высокой скорости и крепкую броню.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская боевая машина поддержки танков (БМПТ) «Терминатор», первые образцы которой поступили в войска для испытаний, имеет хорошее вооружение. Главным её достоянием является сверхзвуковой противотанковый ракетный комплекс «Атака», способный сбивать цели на расстоянии до 6 км. Об этом говорится в обзоре, который опубликовало американское издание Defense News.