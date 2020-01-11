https://static.news.ru/photo/4d3a0868-35a0-11ea-94c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/wows_fan1

Разработанная в СССР техдокументация для тяжёлого атомного авианосца «Ульяновск» пригодится при строительстве первого атомного российского авианосца.

Два источника в судостроительной отрасли сообщили, что также при создании авианосца будет учитываться опыт эксплуатации неатомного крейсера «Адмирал Кузнецов» в Сирии. Уточняется, что тактико-техническое задание от ВМФ РФ ещё не поступало — работа над ним продолжится в течение 2020 года, после чего ТТЗ поступит в Объединённую судостроительную корпорацию, передаёт ТАСС.

Строительство атомного авианосца «Ульяновск» было прекращено в 1991 году после распада СССР и его корпус разобрали на металл. ВМФ планирует получить новый авианосец с атомной энергетической установкой к концу 2030 года.

Как писал NEWS.ru ранее, для того чтобы оценить масштабы повреждений после возгорания на единственном российском авианосце, понадобится дополнительное время. Об этом сообщил российский министр промышленности и торговли Денис Мантуров.