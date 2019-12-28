В Состав Черноморского флота приняли малый ракетный корабль «Ингушетия», оборудованный универсальным ракетным комплексом «Калибр».
В соборе святого Равноапостольного князя Владимира освятили флаг морского судна. После этого состоялась торжественная церемония его подъёма и включения корабля в состав флота.
Экипаж корабля начнёт работу уже в январе 2020 года. Они приступят к выполнению плановых задач боевой подготовки,
Как писал NEWS.ru, ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил в Южной Атлантике совместные учения с фрегатом ВМС Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола» и взял курс на север Атлантики. Учения проходили три дня в районе мыса Доброй Надежды.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен