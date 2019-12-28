https://static.news.ru/photo/7cc0996c-297f-11ea-a1e5-fa163e074e61_660.jpg Малый ракетный корабль «Ингушетия» Фото: mil.ru

В Состав Черноморского флота приняли малый ракетный корабль «Ингушетия», оборудованный универсальным ракетным комплексом «Калибр».

В соборе святого Равноапостольного князя Владимира освятили флаг морского судна. После этого состоялась торжественная церемония его подъёма и включения корабля в состав флота.

Экипаж корабля начнёт работу уже в январе 2020 года. Они приступят к выполнению плановых задач боевой подготовки, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru, ракетный крейсер «Маршал Устинов» завершил в Южной Атлантике совместные учения с фрегатом ВМС Китая «Вэйфан» и фрегатом ВМС ЮАР «Аматола» и взял курс на север Атлантики. Учения проходили три дня в районе мыса Доброй Надежды.