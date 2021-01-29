Черноморский флот до конца года получит шесть боевых кораблей

https://static.news.ru/photo/729d681a-62eb-11eb-b2f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Командующий Черноморским флотом РФ вице-адмирал Игорь Осипов объявил о готовящемся пополнении в составе возглавляемых им сил.

В ходе церемонии поднятия флага на малом ракетном корабле (МРК) «Грайворон» Осипов сообщил, что до конца 2021 года Черноморский флот получит четыре вспомогательных судна и шесть боевых кораблей, передают «Известия».

МРК «Грайворон» является девятым судном из модернизированной серии «Буян-М». В составе Черноморского флота уже есть три подобных корабля: «Вышний Волочёк», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия». Эти суда оснащены универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК» и имеют увеличенное водоизмещение. Церемония поднятия флага на «Грайвороне» прошла в Севастополе у Минной стенки.

29 января в Керчи торжественно спустили на воду новый патрульный корабль «Сергей Котов». Мероприятие прошло на судостроительном заводе «Залив».

Ранее NEWS.ru сообщал, что третий по счёту носитель ядерных беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» — атомную субмарину спецназначения «Ульяновск», которая производится в РФ — передадут ВМФ вместе со средствами поражения в рамках государственной программы вооружения до 2027 года.