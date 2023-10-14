Чем вооружен Су-57, который в США назвали лучшим истребителем поколения

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Российский истребитель пятого поколения Су-57 по своей огневой мощи превосходит любые зарубежные аналоги, утверждает американский журнал Military Watch Magazine. Издание подчеркивает, что Су-57 выделяется на фоне аналогов не только высокой дальностью стрельбы, но и различным арсеналом дальнобойных ракет.

Основной задачей Су-57 является перехват самолетов противника и завоевание превосходства в воздухе. Для борьбы с воздушными целями применяются ракеты «воздух — воздух» разных типов. Су-57 способен эффективно атаковать наземные цели с использованием ракетного и бомбового вооружения.

Основу вооружения Су-57 составляют гиперзвуковые ракеты «воздух — воздух» Р-77М и Р-37М сверхбольшой дальности. Например, дальность поражения Р-37М — 400 километров. Это позволяет Су-57 поражать самолеты противника на расстоянии минимум вдвое большем, чем американские F-22, F-35.

Су-57, по данным Military Watch, отличается высоким разнообразием и дальностью используемых ракет «воздух — земля». В будущем истребители смогут использовать уменьшенную версию гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Су-57 способен наносить загоризонтные удары по противнику. Арсенал российского истребителя насчитывает противорадиационную ракету Х-59МК2, предназначенную для нейтрализации радиолокационных объектов и систем ПВО противника. Также у Су-57 есть легкая крылатая ракета Х-38 и баллистическая ракета Х-47М2, которая также прошла широкие боевые испытания на Украине при запуске с других самолетов.

Боковые грузоотсеки истребителя предназначены для размещения ракет малой дальности РВВ-МД. В основных отсеках могут размещаться любые образцы вооружения, включая изделия средней и большой дальности РВВ-СД и РВВ-БД. По известным оценкам, в двух отсеках можно перевозить до 8 ракет РВВ-СД или 6 более крупных и тяжелых РВВ-БД. Су-57 может нести авиационные бомбы КАБ-250, КАБ-500, КАБ-1500.