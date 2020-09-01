Чехлы-невидимки изготовят для истребителей Су-57

https://static.news.ru/photo/62075924-ebdc-11ea-936a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Су-57 получат специальные чехлы, которые сделают истребители пятого поколения невидимыми для авиационных оптико-электронных систем и радаров противника во время полёта, а также защитят от непогоды.

Каждый самолёт получит более десяти таких чехлов, изготовленных из полимеров: для колёс, разных частей фюзеляжа, сопел, крыльев, кабин, воздухозаборников, стабилизаторов и так далее. Первые восемь комплектов чехлов будут произведены в 2021-2022 годах, в дальнейшем их планируется производить больше, пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники в Минобороны РФ и ОПК. Поставки запланированы до 2028 года.

Чехлы скроют истребители во время стоянки там, где нет специальных ангаров или навесов, очертания самолётов сквозь чехлы рассмотреть невозможно, также бесполезны в этом случае окажутся радиоэлектронные разведсредства. Кроме того, изделия защитят, в неблагоприятных погодных условиях, электронные системы истребителей — в Су-57 антенны, датчики, оптические и радиоэлектронные системы расположены на крыльях и фюзеляже. Также в самолётах реализована технология «умной» обшивки, то есть активные фазированные антенные решетки разных диапазонов распределены «по телу» истребителя, что даёт круговой обзор на сотни километров, а не только в передней полусфере, в отличие от радиолокационных станций предыдущих поколений, антенны которых закреплены на носу самолёта.

Где базируются самолёты, сколько их там, куда и откуда они перебросили силы — всего этого противник знать не будет. Сейчас-то практически ничего нельзя скрыть, разве что под землёй. Важно также уберечь современную технику от непогоды. Сегодня самолёты иногда зачехляют целиком, но это мало защищает от дождя или снега. В южных регионах во время песчаных бурь краску на машинах стирает как наждаком, — рассказал бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко.

Как добавил заслуженный лётчик-испытатель полковник Игорь Маликов, базирование «в чистом поле» расширит возможности российских ВКС — истребители можно будет быстро перебросить на временные аэродромы. Он пояснил также, что, по сравнению с ценой истребителя, стоимость чехлов невелика.

Сейчас производители исполняют контракты на поставку в общей сложности 76 Су-57 для российского военного ведомства. В 2020 году году планируется завершить государственные испытания предсерийной партии самолетов.

Как писал NEWS.ru ранее, российский истребитель пятого поколения Су-57 в ходе испытаний применяет новейшие внутрифюзеляжные ракеты. Об этом сообщил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов. По его словам, Су-57 изначально предусматривает внутрифюзеляжное вооружение. Это необходимо для того, чтобы снизить его радиолокационную заметность.