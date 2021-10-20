Части ВДВ получили новые автоматы АК-12

Минобороны оснастило разведывательные части и подразделения ВДВ новыми автоматами АК-12, известными также как «Суперкалашниковы». В ближайшее время у них появятся ночные прицелы, тепловизоры и глушители, что радикально повысит боевые возможности разведчиков. Об этом пишут «Известия».

Разведывательные роты и батальоны, а также подразделения специального назначения ВДВ стали первыми формированиями в вооруженных силах, которые полностью перешли на новейшее стрелковое оружие. Сами автоматы были продемонстрированы 9 мая 2019 года в ходе очередного парада Победы, их массовое производство началось в том же году.

Как пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин, новый автомат расширит стрелковые возможности разведчиков и частей ВДВ, выполняющих спецзадания. Первыми оружие получили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа, которые выполняют миротворческую миссию в Нагорном Карабахе. В дальнейшем этими автоматами оснастят все части, предназначенные для выполнения гуманитарных операций.

Сейчас десантные дивизии усиливают тяжёлой техникой, но всё равно по своей огневой мощи они значительно уступают мотострелковым. По этой причине в ВДВ легкое стрелковое оружие играет особую, важную роль, — подчеркнул специалист.

Внешне автомат АК-12 похож на классический «Калашников», но в его конструкцию внесли серьезные изменения. Он получил возможность вести стрельбу фиксированными очередями, также производитель повысил запас живучести ствола и удобство переключения режимов стрельбы. Для него выпускаются новые тепловизоры, глушители и прицелы, которые позволяют вести огонь по головным мишеням на расстоянии до 500 метров. В итоге АК-12 получил повышенную кучность при ведении огня, сохранив надёжность работы.

Также на автомат можно устанавливать необходимые фонари, прицелы и лазерные целеуказатели, оснащать оружие подствольными гранатометами ГП-25 и ГП-30 и использовать штатные магазины от АК-74. На новом магазине к АК-12 появились прозрачные прорези, с помощью которых можно контролировать количество оставшихся патронов.

Ранее сообщалось, что автомат АК-12 поставляется в армию России с 2018 года. Как рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев, на его базе было сделано несколько серий оружия под разные калибры. Автоматы Калашникова — это бренд, не нуждающийся в представлении, в том числе и за рубежом, поэтому иностранные заказчики всегда проявляют к ним интерес. Изначально автомат создавался как часть экипировки солдата будущего «Ратник». Его неоднократно испытывали, дорабатывали и улучшали, прежде чем запустить в массовое производство.