Бывший сотрудник СБУ объяснил попытку Украины угнать российский самолёт Бывший сотрудник СБУ Прозоров объяснил попытку Украины угнать российский самолёт

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что попытка вербовки российских пилотов и угон военных самолётов сотрудниками ведомства являлась медийной операцией из-за отсутствия побед на фронте. По его словам, украинские власти хотели отвлечь таким образом внимание людей. Бывший разведчик отметил, что операция провалилась из-за падения профессионализма СБУ, пишет Lenta.ru.

Вообще непрофессионально. Тупая, одноходовая комбинация, — рассказал Прозоров.

Экс-сотрудник СБУ также обвинил в непрофессионализме сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Службы внешней разведки Украины.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий ранее заявил, что военные консультируются с США перед применением американских реактивных систем залпового огня HIMARS. По его словам, Пентагон может отменить удар, если ведомство «не устроит намеченная цель». Представитель украинского военного ведомства при этом отказался говорить, чьи спутниковые снимки они используют для таких ударов.

Он добавил, что украинские военные руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». По его словам, украинская разведка работает с партнёрами в Соединённом Королевстве в том числе.