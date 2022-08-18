«Быстрее поражает цели»: разработчик представил модификацию АК для спецназа Разработчик оружия Виталий Бояркин: обновленный автомат быстрее поражает цели

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

На форуме «Армия-2022» российские оружейники представили обновленную версию автомата Калашникова, которая предназначена для сотрудников спецподразделений. Возникла потребность в более компактном оружии, которое позволило бы вести бой в замкнутом пространстве с точным ведением огня, поэтому разработчики создали универсальный комплект, который повышает эргономику и точность стрельбы пишет «ПолитЭксперт».

В результате автомат получает возможность прицельной стрельбы при удержании правой рукой за магазин. Легко взводить затвор, менять магазин, пользоваться переводчиком огня. И самое главное, этот автомат в таком положении гораздо быстрее поражает цели при переносе огня по горизонтали и вертикали, примерно в два раза быстрее, чем автомат с разложенным прикладом, — объяснил разработчик устройства Виталий Бояркин .

Бояркин подчеркнул, что комбинированная система позволит подстраивать автомат под определенные нужды. Например, в случае перемещения боя с открытого пространства в замкнутые помещения, где такая обновка положительно скажется на эффективности действий отряда.

Ранее на форуме «Армия-2022» был представлен макет перспективной Российской орбитальной станции. Его продемонстрировала ракетно-космическая корпорация «Энергия», входящая в состав Роскосмоса. На инсталляции виден пристыкованный перспективный корабль «Орел».