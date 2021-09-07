«Бук-М3» показал абсолютную точность стрельбы на учениях под Астраханью

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учебные стрельбы, в ходе которых российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» уничтожил все цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Отмечается, что в ходе учений
Перед боевым применением расчёты совершили передислокацию в Астраханскую область из Алтайского края, заступили на боевое дежурство и отразили авиационный налёт «противника», выполнив свыше 100 электронных пусков по реальным и цифровым целям: истребителям, самолётам-разведчикам, ударным вертолётам и бомбардировщикам. В учениях задействовали более 200 единиц техники и свыше 500 военнослужащих.
Ранее ЗРК «Бук-М3» прошли тесты на уничтожение дронов в горах. Они показали возможности находить и поражать небольшие беспилотные летательные аппараты в условиях гор даже на большой дальности и при интенсивных радиопомехах. Кроме того, у новых «Буков» стало в три раза больше готовых к старту ракет, максимальная дальность комплекса увеличилась с 40 до 70 км, высота поражения достигла 35 км.