«Бук-М3» показал абсолютную точность стрельбы на учениях под Астраханью

На полигоне Капустин Яр в Астраханской области прошли учебные стрельбы, в ходе которых российский зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» уничтожил все цели. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

Отмечается, что в ходе учений были уничтожены высокоскоростные манёвренные средства воздушного нападения условного противника в условиях интенсивного радиоэлектронного противодействия. В качестве таких средств использовались ракеты-мишени «Саман», развивающие скорость около тысячи километров в час. Каждая ракета поразила мишень на удалении от 35 до 65 километров от охраняемых объектов.

Перед боевым применением расчёты совершили передислокацию в Астраханскую область из Алтайского края, заступили на боевое дежурство и отразили авиационный налёт «противника», выполнив свыше 100 электронных пусков по реальным и цифровым целям: истребителям, самолётам-разведчикам, ударным вертолётам и бомбардировщикам. В учениях задействовали более 200 единиц техники и свыше 500 военнослужащих.

Ранее ЗРК «Бук-М3» прошли тесты на уничтожение дронов в горах. Они показали возможности находить и поражать небольшие беспилотные летательные аппараты в условиях гор даже на большой дальности и при интенсивных радиопомехах. Кроме того, у новых «Буков» стало в три раза больше готовых к старту ракет, максимальная дальность комплекса увеличилась с 40 до 70 км, высота поражения достигла 35 км.