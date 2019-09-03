Новый бронированный автомобиль сопровождения при перевозке ядерного оружия разработан на базе шасси «Тайфун». Об этом рассказал главный конструктор предприятия-разработчика «Ремдизель» Игорь Зарахович.
Прошедшая заводские испытания и получившая литеру «О» машина предназначена для 12-го Главного управления Минобороны, передаёт
Шасси 4386 — наиболее «российская» машина семейства. Мы постарались применить в ней по максимуму российские комплектующие и найти как можно больше российских компаний, готовых разработать замену зарубежным системам, — пояснил конструктор.
По словам Захаровича «Ремдизель» планирует создать гражданскую версию «Тайфунов». Её можно будет использовать для работы в сложных климатических условиях, например в Арктике.
Автомобиль был впервые представлен в 2011 году, а в 2014 его можно было увидеть на параде Победы в Москве.
Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что к 2028 году российская армия получит более 400 новых вертолётов. Сейчас войска уже получили 112 различных вертолётов. При этом 58 из них переданы армии досрочно.