https://static.news.ru/photo/3c2d1660-8463-11eb-8b86-96000091f725_660.jpg Фото: Andrew Parsons/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Дуэль танковых подразделений Великобритании и России в случае вооружённого конфликта с большой вероятностью закончится не в пользу подданных королевы.

Такой вывод содержится в докладе, составленном комитетом по вопросам обороны палаты общин британского парламента, сообщает ТАСС.

Если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе, наши солдаты, безусловно оставаясь одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую и устаревшую бронетехнику, — отметили аналитики.

Они уточнили, что у боевых машин Британии, принятых на вооружение лет 30 назад, низкая механическая надежность и слабая огневая мощь. В Лондоне добавили, что британский парк бронетехники не даёт возможности Соединённому Королевству обеспечить «эффективный вклад» в сдерживание России сухопутными силами НАТО.

В комитете считают, что модернизировать технику можно года за четыре, и только тогда Британия получит хотя бы одно танковое подразделение, способное вести бой в современных условиях. При этом Москва не только обновила свои войска, но и обзавелась современными техническими средствами, говорится в докладе.

Власти Британии пока только собираются модернизировать основной танк сухопутных сил Challenger 2, эксплуатирующийся с 1998 года. Их у британских военных 227 экземпляров.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель четвёртого поколения Су-27 с момента своего создания является «худшим кошмаром» для НАТО, утверждается в материале американского журнала The National Interest. В статье отмечается, что эти истребители стали ключевым компонентом противовоздушной обороны России. Боевые машины использовались для патрулирования в Балтийском, Баренцевом и Чёрном морях.